La notte tra 15 e 16 gennaio chiusa rampa svincolo Raccordo-Diramazione Roma Sud

Roma – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdi' 15 alle 6 di sabato 16 gennaio, sara' chiusa la rampa di svincolo che dalla carreggiata interna del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma) con provenienza Casilina, immette sulla Diramazione Roma sud della A1 Milano-Napoli e sullo svincolo per la Romanina. Lo scrive in una nota Autostrade.

NicolaPorro : Un'altra notte a rincorrere le liti tra Renzi e Conte. Eppure, un'alternativa ci sarebbe. Anche in piena pandemia ??… - fabiochiusi : Ben detto, e ieri notte in Italia quasi tutti i siti di informazione si dividevano tra “fan”, “supporter” e “sosten… - Micio_Theo : RT @rainbow20202020: Pensa avere 25 anni e dire di una donna di 60 anni,mentre non ti ascolta,che la notte diventa una pornostar.Nessuno si… - ricolfi_luca : RT @lanavediteseoed: Il sociologo @ricolfi_luca, Presidente @FondazioneHume, tra poco ospite di @Ariachetira su @La7tv ?? Seguitelo qui: htt… - FnpLombardia : Nel decreto approvato nella notte tra il 13 e il #14gennaio, le nuove misure valide da sabato 16 -

Otto anni fa moriva Giovanni Cangialosi stroncato dopo una breve degenza al Policlinico di Palermo nella notte tra il 6 e 7gennaio del 2013. Aveva 71 anni. E’ stato stroncato da un terribile male ...

Fiumicino, evade dai domiciliari per andare a rubare in uno stabilimento balneare

Il balordo è stato sorpreso dai poliziotti mentre stava cercando di rubare il fondo cassa in un lido del lungomare ...

