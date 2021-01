Il presidente del comitato per la riapertura ripropone l'ala dismessa: 'Ospedale di Urbino in affanno ma il Lanciarini resta un tabù' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Urbino - Il dejà vu è sul punto di non ritorno. Il sindaco Gambini parla di 'Ospedale al limite' e propone, assieme ai sindaci dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, soluzioni per i pazienti ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021)- Il dejà vu è sul punto di non ritorno. Il sindaco Gambini parla di 'al limite' e propone, assieme ai sindaci dell'Unione Montana Alta Valle del Metauro, soluzioni per i pazienti ...

Ultime Notizie dalla rete : presidente del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Il consiglio regionale dice no all’unanimità Mano tesa ai Comuni

firenze. Il consiglio regionale dice un «no» compatto all’ipotesi di realizzare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Toscana, dove la Sogin ha individuato due delle 67 aree candidate a ospi ...

Governo, Renzi non bluffa e ritira le ministre: "Non c'è solo Conte". Ma il Premier congela le dimissioni e ci riprova

La proposta di un patto di legislatura, fatta dal premier Conte tornato a più miti consigli dopo un colloquio al Quirinale, non è bastata a Matteo Renzi che ha aperto la crisi ...

