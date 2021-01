Il deputato di Fratelli d’Italia in Aula: “Virologi del Cts andrebbero presi a pedate nel c***” – Video (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alcuni dei Virologi e dei medici che lei ha tenuto nel Comitato tecnico-scientifico, a gennaio sarebbero dovuti andare in Europa, ma non ci sono andati perché loro non aprono le mail. Questa è la scusa ufficiale. Quei medici dovevano essere presi a pedate nel culo, altro che essere mantenuti all’interno del Cts”. È la dura accusa che il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha rivolto ad alcuni componenti del Comitato tecnico-scientifico, impegnati dallo scorso gennaio nella lotta al coronavirus. Il deputato di FdI è stato subito richiamato dalla presidente di turno, Mara Carfagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alcuni deie dei medici che lei ha tenuto nel Comitato tecnico-scientifico, a gennaio sarebbero dovuti andare in Europa, ma non ci sono andati perché loro non aprono le mail. Questa è la scusa ufficiale. Quei medici dovevano esserenel culo, altro che essere mantenuti all’interno del Cts”. È la dura accusa che ildi, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha rivolto ad alcuni componenti del Comitato tecnico-scientifico, impegnati dallo scorso gennaio nella lotta al coronavirus. Ildi FdI è stato subito richiamato dalladente di turno, Mara Carfagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : deputato Fratelli Il deputato di Fratelli d’Italia in Aula: “Virologi del Cts andrebbero presi a pedate nel… Il Fatto Quotidiano Genitore 1 e genitore 2: l’inno della Meloni diventa realtà

Per i bambini under 14, sulla carta d'identità sarà possibile la dicitura genitore 1 e genitore 2. L'inno della Meloni diventà realtà ...

Wanda Ferro (FDI): “Fare chiarezza sul rispetto delle priorità nella somministrazione dei vaccini”

Fare chiarezza sul rispetto dei criteri di priorità nella somministrazione dei vaccini. E’ quanto chiede il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro con una interrogazione al presidente del Consiglio ...

