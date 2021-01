I costruttori crescono | l' ansia dei renziani pure

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “Conte venga in aula a dire che lui è in campo, anche per le prossime elezioni. Il resto verrà da sé” dice un senatore in bilico tra ottimismo e auto-convincimento. La prospettiva di “parlamentarizzare la crisi” ha aperto il rubinetto dei movimenti: per ora poche gocce, ma la pressione c’è. Grandi manovre intorno a due poli: le aggregazioni centriste e il Maie (Movimento Associativo Italiani all’Estero, gli eletti nelle circoscrizioni estere). Dopo i cinque di ieri, altri due deputati del Misto, ex grillini, passano a Centro Democratico di Bruno Tabacci. La componente tocca così quota 11 aderenti, e si appresta a chiedere all’ufficio di presidenza di Montecitorio la deroga per poter formare un gruppo autonomo. Al Senato è più complicato: il regolamento richiede un simbolo che sia già stato presentato alle elezioni. Come avvisa Saverio De Bonis, iscritto al Maie, consapevole che il ...