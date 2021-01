Grillini in fuga. Il leghista Centinaio rivela: “Stanno arrivando alcuni senatori dal M5s” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Grillini in fuga dal Movimento 5 Stelle. Al Gruppo della Lega a Palazzo Madama lasciano intendere che gli arrivi sono immimenti.”Sono ore convulse, è in ballo il passaggio di alcuni senatori del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Lega, non faccio nomi e numeri, ma qualcuno verrà da noi a breve”. Lo annuncia il senatore della Lega Gianmarco Centinaio, parlando di quanto sta avvenendo a Palazzo Madama, mentre il premier Giuseppe Conte è appena tornato dal Colle, dove è stato ricevuto dal presidente Mattarella. Dessì smentisce, ma i Grillini in fuga ci sono Come in una guerra di nervi, non si fa attendere la risposta dei pentastellati di Palazzo Madama. “Ho letto dichiarazioni del collega Centinaio che mi hanno fatto veramente sorridere. Passiamo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021)indal Movimento 5 Stelle. Al Gruppo della Lega a Palazzo Madama lasciano intendere che gli arrivi sono immimenti.”Sono ore convulse, è in ballo il passaggio didel gruppo del Movimento 5 Stelle alla Lega, non faccio nomi e numeri, ma qualcuno verrà da noi a breve”. Lo annuncia il senatore della Lega Gianmarco, parlando di quanto sta avvenendo a Palazzo Madama, mentre il premier Giuseppe Conte è appena tornato dal Colle, dove è stato ricevuto dal presidente Mattarella. Dessì smentisce, ma iinci sono Come in una guerra di nervi, non si fa attendere la risposta dei pentastellati di Palazzo Madama. “Ho letto dichiarazioni del collegache mi hanno fatto veramente sorridere. Passiamo ...

