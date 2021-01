Grande Fratello Vip ci riprova contro Il Cantante Mascherato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) Nel palinsesto troppo spesso ballerino di Canale 5, il Grande Fratello Vip danza ormai da settembre. “Presto tornerà il doppio appuntamento settimanale”, spiegava Alfonso Signorini lunedì sera. Quando, però, “dipende” addirittura da Milly Carlucci. Ebbene sì, la rete ammiraglia del Biscione cambia nuovamente le sue intenzioni e attende l’arrivo della nuova edizione de Il Cantante Mascherato per riportare il reality nella serata del venerdì. Dal 29 gennaio, quando su Rai 1 ripartirà la gara canora “in maschera”, il GF Vip tornerà con le due puntate a settimana per lanciare una seconda sfida alla Carlucci dopo quella – persa – nel 2020. Nei quattro confronti di un anno fa, Signorini e Co. si sono fermati ad una media del 16.9% di share contro il 20.3% portato a ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Signorini - GF Vip 5 (US Endemol Shine) Nel palinsesto troppo spesso ballerino di Canale 5, ilVip danza ormai da settembre. “Presto tornerà il doppio appuntamento settimanale”, spiegava Alfonso Signorini lunedì sera. Quando, però, “dipende” addirittura da Milly Carlucci. Ebbene sì, la rete ammiraglia del Biscione cambia nuovamente le sue intenzioni e attende l’arrivo della nuova edizione de Ilper riportare il reality nella serata del venerdì. Dal 29 gennaio, quando su Rai 1 ripartirà la gara canora “in maschera”, il GF Vip tornerà con le due puntate a settimana per lanciare una seconda sfida alla Carlucci dopo quella – persa – nel 2020. Nei quattro confronti di un anno fa, Signorini e Co. si sono fermati ad una media del 16.9% di shareil 20.3% portato a ...

