Governo, per il Pd voto più vicino: la crisi sia portata in Aula Zingaretti: “Italia Viva è inaffidabile in ogni scenario” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il segretario del Pd: «Qualsiasi collaborazione con la destra sarebbe un segnale incomprensibile in Italia» Leggi su lastampa (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il segretario del Pd: «Qualsiasi collaborazione con la destra sarebbe un segnale incomprensibile in

Il cuore della posizione del Pd, che coincide con quella dei Cinque Stelle, di tutti che in fondo, l’iniziativa di Renzi l’avevano assecondata per smuovere l’immobilismo del governo, è in un aggettivo ...

"Renzi buffone". Luca Telese senza freni durante la puntata di Omnibus andata in onda la mattina del 14 gennaio su La7 . Durante la ...

