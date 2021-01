Genoa | ufficiale l’acquisto di Strootman

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilha annunciato ufficialmente l’arrivo del centrocampista Kevin, che torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma: “IlCfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin(Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni”. Il calciatore olandese, soprannominato a Roma “La lavatrice” era passato al Marsiglia nel 2018, club nel quale ha raccolto 64 presenze e 3 reti prima di questa seconda parentesi in Serie A.caption id="attachment 1078753" align="alignnone" width="1632"/captionembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/CFC/status/1349750226438008832?s=20" ITA Sport Press.

