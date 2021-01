Frascati, non rispetta le misure anti-Covid: chiuso un minimarket (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non rispettava le norme anti-Covid ed è per questo che gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Frascati, diretto da Alison Arcoraci, hanno chiuso un minimarket per 2 giorni. Si tratta di servizi di controllo predisposti dal Questore di Roma Carmine Esposito per il rispetto della normativa Covid 19. In questo caso, il provvedimento è stato necessario perché il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava le misure di contenimento previste per contrastare la diffusione del virus. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonva le normeed è per questo che gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato, diretto da Alison Arcoraci, hannounper 2 giorni. Si tratta di servizi di controllo predisposti dal Questore di Roma Carmine Esposito per il rispetto della normativa19. In questo caso, il provvedimento è stato necessario perché il titolare, cittadino del Bangladesh, non osservava ledi contenimento previste per contrastare la diffusione del virus. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Frascati, non rispetta le misure anti-Covid: chiuso un minimarket - MChiara25 : @Claudette__ All'uscita dal cinema di Frascati. Davanti alla macchina parcheggiata alla stazione. Come se il mondo… - MarcoStac : @Figa_Nana @Willson29869665 Non era proprio a Roma. È venuta fino a Frascati per cercarmi a Wi, me dispiace fattelo sape' così - Cristoferbaldet : FRASCATI CC 29 12 2020 - 4 QUATER - La Consigliera Santoro non ci sta. - MRacinic : @MarcoStac lieto per Frascati, un po' meno per quasi tutto il resto... ?? (non che ci sia da sorprendersi, intendiamoci) -

Ultime Notizie dalla rete : Frascati non I presidenti Molinari (Frascati Scherma) e Fontana (Com. reg. Lazio): “Un peccato il blocco per gli Under 10 Castelli Notizie Monte Porzio – Il Covid ha portato via Don Franco Natangeli. Venerdì i funerali

La comunità monteporziana saluta commossa Don Franco Natangeli, che ieri è deceduto all’età di 80 anni. A dicembre aveva contratto il Covid e da qualche giorno era stato costretto al ricovero in terap ...

Cynthialbalonga (calcio, serie D), Di Cairano: «Notaresco? Tutte le partite sono fondamentali»

Clicca e condividi l'articoloGenzano (Rm) – La Cynthialbalonga si appresta a vivere il suo secondo big match interno consecutivo dopo quello (finito in parità in modo beffardo) contro il Castelnuovo V ...

La comunità monteporziana saluta commossa Don Franco Natangeli, che ieri è deceduto all’età di 80 anni. A dicembre aveva contratto il Covid e da qualche giorno era stato costretto al ricovero in terap ...Clicca e condividi l'articoloGenzano (Rm) – La Cynthialbalonga si appresta a vivere il suo secondo big match interno consecutivo dopo quello (finito in parità in modo beffardo) contro il Castelnuovo V ...