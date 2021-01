Coronavirus | a Bergamo 109 nuovi positivi | 72 i decessi in tutta la Lombardia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) A fronte di 28.645 tamponi effettuati, sono 2.587 i(9%). I guariti/dimessi sono 1.378. Aci sono 109. Sono i dati resi pubblici da Regionegiovedì 14 gennaio. I dati di giovedì 14 gennaio – i tamponi effettuati: 28.645 totale complessivo: 5.137.863; – icasi: 2.587 (di cui 114 ‘debolmente’); – i guariti/dimessi totale complessivo: 426.098 (+1.378), di cui 3.760 dimessi e 422.338 guariti; – in terapia intensiva: 468 (+6); – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.614 (-37); – i, totale complessivo: 26.026 (+72). Icasi per provincia Milano: 638 di cui 275 a Milano città;: 109; Brescia: ...