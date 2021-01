Coperte e indumenti per i bisognosi, un taxi li ritira a domicilio (Di giovedì 14 gennaio 2021) FIRENZE – Al via l’iniziativa “Emergenza Freddo 2021. Viaggio nel tempo della solidarietà”, promossa dall’associazione ‘Tutti taxi per amore‘, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Dal 16 al 23 gennaio i tassisti di Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Mestre, Padova, Bologna, Bari e Lecce, faranno una raccolta solidale di coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo, puliti e in ottimo stato, e anche di alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell’aiuto ai senza fissa dimora. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) FIRENZE – Al via l’iniziativa “Emergenza Freddo 2021. Viaggio nel tempo della solidarietà”, promossa dall’associazione ‘Tutti taxi per amore‘, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Dal 16 al 23 gennaio i tassisti di Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Mestre, Padova, Bologna, Bari e Lecce, faranno una raccolta solidale di coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo, puliti e in ottimo stato, e anche di alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell’aiuto ai senza fissa dimora.

