Conte a Mattarella: "Indispensabile chiarimento in Aula" (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "la situazione politica determinatasi a seguito delle dimissioni" delle ministre e del sottosegretario di Iv ed ha "rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l'Indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere". Il presidente della Repubblica ha preso atto degli intendimenti manifestati dal presidente del Consiglio dei ministri, si legge in una nota del Quirinale al termine del colloquio avvenuto nel primo pomeriggio. l Presidente della Repubblica, si legge ancora in una nota, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle Politiche ... Leggi su agi (Di giovedì 14 gennaio 2021) AGI - Il Presidente del Consiglio Giuseppeha illustrato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella "la situazione politica determinatasi a seguito delle dimissioni" delle ministre e del sottosegretario di Iv ed ha "rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l'politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere". Il presidente della Repubblica ha preso atto degli intendimenti manifestati dal presidente del Consiglio dei ministri, si legge in una nota del Quirinale al termine del colloquio avvenuto nel primo pomeriggio. l Presidente della Repubblica, si legge ancora in una nota, ha firmato il decreto con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate da Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle Politiche ...

petergomezblog : Crisi, la diretta – Mattarella a Conte: uscire velocemente da incertezza. Il premier: “Avanti solo con tutta la mag… - Agenzia_Ansa : +++ #Mattarella a #Conte, uscire velocemente dall'incertezza #crisidigoverno @Quirinale @GiuseppeConteIT #ANSA +++ - lorepregliasco : Conte a Mattarella: indispensabile chiarimento politico in Parlamento #crisidigoverno - virginiasacchi : Ma è vero che è stato #Mattarella a chiamare al #colle #Conte? Nel senso.. Mi state dicendo che x far andare al… - anuskatriches : RT @jacopo_iacoboni: Conte ha detto a Mattarella che vuole un chiarimento in aula. Bene. Lo si faccia domani, non tra un mese come spera l… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte a Mattarella Mattarella chiede chiarezza di fronte al rebus della crisi-non-crisi Avvenire