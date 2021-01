Biathlon, sprint femminile Oberhof 2 2021 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 14 gennaio 2021) Comincia la seconda settimana di prove per le donne a Oberhof. Nella seconda giornata della tappa va in scena la sprint 7.5 km femminile, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Dorothea Wierer, a una settimana dal magro risultato nella prima prova su due poligoni, va a caccia del riscatto. L’evento, previsto oggi giovedì 14 gennaio alle ore 14:30, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, oltre che in streaming sulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Comincia la seconda settimana di prove per le donne a. Nella seconda giornata della tappa va in scena la7.5 km, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Dorothea Wierer, a una settimana dal magro risultato nella prima prova su due poligoni, va a caccia del riscatto. L’evento, previstogiovedì 14 gennaio alle ore 14:30, sarà trasmesso intv su Eurosport, oltre che insulla piattaforma Eurosport Player. Sportface.it seguirà la gara con unascritta aggiornata minuto per minuto. SportFace.

