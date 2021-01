“Antonella Elia ha finto un tumore”: Le accuse della Boccoli fuori GF Vip (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Antonella Elia ha finto un tumore”: queste sono state le dure affermazioni di Benedicta Boccoli dopo le dichiarazioni lanciate dall’opinionista del GF Vip nell’ultima diretta. Lo scontro tra Samantha De Grenet e Antonella Elia hanno scatenato un vero e proprio caos che ancora non si placa. Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha voluto specificare di non conoscere la grave malattia di Samantha e di averla offesa per il suo peso solamente per stemperare la situazione. Proprio di fronte a tutti i telespettatori da casa, Antonella ha voluto aggiungere di aver avuto lo stesso male e di non essere una persona in grado di giocare su argomenti delicati. Ad accusare ancora una volta l’opinionista però, ... Leggi su giornal (Di giovedì 14 gennaio 2021) “haun”: queste sono state le dure affermazioni di Benedictadopo le dichiarazioni lanciate dall’opinionista del GF Vip nell’ultima diretta. Lo scontro tra Samantha De Grenet ehanno scatenato un vero e proprio caos che ancora non si placa. Nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip,ha voluto specificare di non conoscere la grave malattia di Samantha e di averla offesa per il suo peso solamente per stemperare la situazione. Proprio di fronte a tutti i telespettatori da casa,ha voluto aggiungere di aver avuto lo stesso male e di non essere una persona in grado di giocare su argomenti delicati. Ad accusare ancora una volta l’opinionista però, ...

tvttalavita : @rob_1910 @eliscrivecose Ma questo è un suo pensiero, seppur sbagliato. Non ho visto indignazione per la Elia che d… - Francy23081990 : @stefaniaorlan20 Io sono allibita piange perché Antonella Elia le dice che è ingrassata e poi dice a Rosi ex anores… - GossipItalia3 : “Antonella Elia non ha avuto un tumore, chieda scusa!”, sbugiardata da famosa attrice #gossipitalianews - zazoomblog : “Antonella Elia non ha avuto un tumore chieda scusa!” sbugiardata da famosa attrice - #“Antonella #avuto #tumore… - insideprelemi : Buongiorno ragazzi abbiamo bisogno di un grande aiuto potete inviare la chat dove la miss dice gatta in calore a An… -