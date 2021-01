"Troupe di Storie italiane picchiata a sangue, due arresti". Eleonora Daniele, svolta sconcertante: chi finisce in manette (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due dei ragazzi che hanno picchiato inviata e operatore di Storie italiane sono stati identificati e arrestati. È stata Eleonora Daniele , conduttrice del talk mattutino di Rai1, ad annunciarlo. L'aggressione è avvenuta a Ponte Milvio a Roma, dove 6 o 7 persone hanno picchiato a sangue il cameraman, costringendolo al ricovero in ospedale. "La telecamera è caduta e si è rotta. Pensavano di averla distrutta ma il disco rigido si è salvato, perciò abbiamo le immagini degli aggressori, che non indossavano la mascherina", ha spiegato la Daniele all'inizio della puntata, mandando in onda alcuni frammenti del filmato. I due arrestati sarebbero secondo indiscrezioni due ultrà della Lazio. "Il nostro operatore e la nostra inviata stavano solo facendo il loro lavoro, documentando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due dei ragazzi che hanno picchiato inviata e operatore disono stati identificati e arrestati. È stata, conduttrice del talk mattutino di Rai1, ad annunciarlo. L'aggressione è avvenuta a Ponte Milvio a Roma, dove 6 o 7 persone hanno picchiato ail cameraman, costringendolo al ricovero in ospedale. "La telecamera è caduta e si è rotta. Pensavano di averla distrutta ma il disco rigido si è salvato, perciò abbiamo le immagini degli aggressori, che non indossavano la mascherina", ha spiegato laall'inizio della puntata, mandando in onda alcuni frammenti del filmato. I due arrestati sarebbero secondo indiscrezioni due ultrà della Lazio. "Il nostro operatore e la nostra inviata stavano solo facendo il loro lavoro, documentando ...

TgrRai : #Roma, aggredirono una troupe #Rai: arrestati due #ultrà della @OfficialSSLazio. Gli operatori stavano facendo ripr… - Agenzia_Ansa : Arrestati due #ultras della Lazio per l'#aggressione a una troupe della trasmissione #Rai 'Storie italiane' avvenut… - kiara86769608 : RT @vditrapani: Grazie agli inquirenti e alle forze dell'ordine per aver individuato alcuni degli aggressori della troupe di @storie_italia… - vditrapani : Grazie agli inquirenti e alle forze dell'ordine per aver individuato alcuni degli aggressori della troupe di… - EzioMorassutti : RT @BeppeGiulietti: Grazie a chi ha arrestato uno degli aggressori della troupe di @storie_italiane @eleonoradaniele,saremo “parte civile”… -