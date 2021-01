Torino, sfuma Duncan: il piano B è Kurtic del Parma (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Torino pensa a Jasmin Kurtic per rinforzare il centrocampo: lo sloveno è in uscita dal Parma. Le ultime notizie sul mercato granata Il Torino pensa a Jasmin Kurtic per rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, il club granata ha riallacciato i contatti con il Parma dopo aver appreso del trasferimento di Alfred Duncan al Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilpensa a Jasminper rinforzare il centrocampo: lo sloveno è in uscita dal. Le ultime notizie sul mercato granata Ilpensa a Jasminper rinforzare il centrocampo di Marco Giampaolo in vista della seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, il club granata ha riallacciato i contatti con ildopo aver appreso del trasferimento di Alfredal Cagliari. Leggi su Calcionews24.com

Il Torino pensa a Jasmin Kurtic per rinforzare il centrocampo: lo sloveno è in uscita dal Parma. Le ultime notizie sul mercato granata ...

Il calciomercato in uscita della Sampdoria potrebbe sbloccarsi con la partenza di Ramirez verso il Torino: la trattativa può concludersi ...

