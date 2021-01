Speranza alla Camera: «L’epidemia si allarga, stato di emergenza fino al 30 aprile» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile. Una nuova zona (bianca) con livelli epidemiologici molto bassi. Conferma del divieto di spostamenti anche in zona gialla e dell’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone. A presentare il nuovo Dpcm il ministro della Salute Roberto Speranza, nella comunicazione alla Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 . Speranza: «La situazione peggiora» «Il 2020 è stato un anno difficile e lungo. Senza sforzo unitario delle istituzioni non si può arginare e sconfiggere questo nemico incredibilmente forte che ci ha costretto a rinunciare alla nostre libertà. Non c’è strada diversa che l’unità per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Proroga dellodial 30. Una nuova zona (bianca) con livelli epidemiologici molto bassi. Conferma del divieto di spostamenti anche in zona gie dell’indicazione di poter ricevere a casa massimo due persone. A presentare il nuovo Dpcm il ministro della Salute Roberto, nella comunicazionesulle ulteriori misure per fronteggiare l’da Covid-19 .: «La situazione peggiora» «Il 2020 èun anno difficile e lungo. Senza sforzo unitario delle istituzioni non si può arginare e sconfiggere questo nemico incredibilmente forte che ci ha costretto a rinunciarenostre libertà. Non c’è strada diversa che l’unità per ...

