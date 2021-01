Rsa Giovanni Paolo I di Seriate Al via la campagna vaccinale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È partita martedì 12 gennaio la campagna vaccinale nella Rsa Giovanni Paolo I di Seriate, che ha ricevuto dalla Asst Bergamo Est 118 dosi di vaccino Pfizer Biontech, per 62 ospiti e 56 operatori socio-sanitari. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) È partita martedì 12 gennaio lanella RsaI di, che ha ricevuto dalla Asst Bergamo Est 118 dosi di vaccino Pfizer Biontech, per 62 ospiti e 56 operatori socio-sanitari.

ZenatiDavide : Rsa, sospensione fino a 8 mesi per chi rifiuta vaccino anticovid: Una sospensione dal lavoro fino a 8 mesi per i di… - primo_papa : @__Dissacrante__ @giovanni_pagano @PaulineGoddess8 Parli del corruttore Fontana? Delll stragista delle RSA? - giovanni_barba : RT @LuigiGiliberti2: Siete sempre in tempo per chiedere scusa a @SignorErnesto Vi ricordo che ci ho litigato. Ho cercato e approfondito. Er… - GerriLiu5 : RT @1970Germano: San Giovanni Rotondo, nonna Concetta a 100 anni vaccinata in Rsa: «Grazie a tutti» #SalviamoINostriAnziani #VaccinoAntiCo… - 1970Germano : San Giovanni Rotondo, nonna Concetta a 100 anni vaccinata in Rsa: «Grazie a tutti» #SalviamoINostriAnziani… -

Ultime Notizie dalla rete : Rsa Giovanni Rifiuti vaccino in Rsa? Simersa: 'Lavoro sospeso' Agenzia ANSA Noicattaro, vaccino per il sindaco E nelle Rsa gli anziani attendono

Per 9mila ospiti delle case di riposo non ci sono dosi disponibili. Bufera su Raimondo Innamorato (M5S) vaccinato pur essendo fuori lista: «Scelto dopo due rinunce» ...

Covid, nuovo focolaio nell’Rsa: situazione allarmante

Il Covid continua a colpire in Italia le Rsa: nuovo focolaio in una struttura, colpiti pazienti ed operatori. Com'è la situazione al momento ...

Per 9mila ospiti delle case di riposo non ci sono dosi disponibili. Bufera su Raimondo Innamorato (M5S) vaccinato pur essendo fuori lista: «Scelto dopo due rinunce» ...Il Covid continua a colpire in Italia le Rsa: nuovo focolaio in una struttura, colpiti pazienti ed operatori. Com'è la situazione al momento ...