Rinnovabili battono fossili in Germania Merito del Covid? di N Moscheni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) (di Nicola) Secondo i dati preliminari dell’agenzia di rete federale (BNetzA) e del think tank Agora Energiewende, lo scorso anno è stato per laquello del sorpasso delle. Un consumo energetico record a causa della pandemia di coronavirus, l’aumento di CO2 e i prezzi del gas più bassi, oltre a un inverno mite, hanno portato a una significativa diminuzione delle emissioni di gas serra nel 2020. Si sono ridotte di circa il 42% rispetto ai livelli del 1990, superando il suo obiettivo originale per il 2020. Tuttavia, il think tank Agora Energiewende afferma che ciò non sarebbe accaduto senza la pandemia e prevede che le emissioni aumenteranno nel 2021. Intanto le buone notizie… La produzione di energia rinnovabile inè aumentata nel 2020 e ha superato per la prima volta la produzione ...