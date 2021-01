Renzi: dimissioni di Bellanova, Bonetti e Scalfarotto "E' una scelta di coraggio". Aperta la crisi di governo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficiale. E' crisi di governo. Falliti i tentativi dei pontieri, soprattutto del Partito Democratico, di trovare un accordo con Italia Viva. In una conferenza stampa alla Camera cominciata intorno alle ore 18.20, con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficiale. E'di. Falliti i tentativi dei pontieri, soprattutto del Partito Democratico, di trovare un accordo con Italia Viva. In una conferenza stampa alla Camera cominciata intorno alle ore 18.20, con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, Matteoha annunciato ledelle ministre Teresa, Elenae del sottosegretario Ivan... Segui su affaritaliani.it

