Recovery: Conte, 'testo migliorato, grazie a tutte forze maggioranza' (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. (Adnkronos) – "Oggi ho chiesto un colloquio per aggiornarlo del fatto positivo dell'approvazione del Recovery", il via libera di ieri in Cdm "è un fatto positivo che ci consente di andare avanti in questo progetto". Così il premier Giuseppe Conte, rientrando dal Quirinale dopo l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il quale "abbiamo parlato anche dello stato di salute della coalizione e dei prossimi passaggi". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

