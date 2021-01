Municipio VIII, Ciaccheri: bilancio Raggi bocciato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – “Il bilancio che congeda l’amministrazione Raggi dal governo di Roma e’ bocciato senza appello. Cosi’ il nostro Municipio ha votato e valutato una proposta di bilancio che chiude il cerchio e sancisce il disconoscimento della Sindaca Raggi del decentramento amministrativo e delle esigenze necessarie per l’amministrazione del territorio.” “Come d’altra parte si potrebbe approvare una proposta di bilancio che ripropone tagli lineari alla manutenzione del territorio, alla cura del verde scolastico, alla cultura, alla manutenzione delle strade, delle scuole, azzerando le risorse a disposizione dei Municipi. Come si puo’ approvare una proposta che non riconosce le necessarie spese sulle politiche sociali.” “Il Consiglio del Municipio oggi boccia una ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma – “Ilche congeda l’amministrazionedal governo di Roma e’senza appello. Cosi’ il nostroha votato e valutato una proposta diche chiude il cerchio e sancisce il disconoscimento della Sindacadel decentramento amministrativo e delle esigenze necessarie per l’amministrazione del territorio.” “Come d’altra parte si potrebbe approvare una proposta diche ripropone tagli lineari alla manutenzione del territorio, alla cura del verde scolastico, alla cultura, alla manutenzione delle strade, delle scuole, azzerando le risorse a disposizione dei Municipi. Come si puo’ approvare una proposta che non riconosce le necessarie spese sulle politiche sociali.” “Il Consiglio deloggi boccia una ...

romatoday : Piano freddo: per il Municipio VIII è un flop del #campidoglio. Lanciata una raccolta di coperte - oscarpirico : Nuovo concorso di Progettazione nel Municipio VIII: il Centro Culturale Polivalente di Tor Marancia #concorso… - oscarpirico : RT @AssLucaMontuori: Prende il via oggi un nuovo concorso di Progettazione per un'opera pubblica di grande importanza programmata grazie al… - FilippoCroxz : @Naso29 @you_trend Ah, ok! In effetti avevo verificato solo le ZU necessarie alla delimitazione dei collegi: quelle… - ClaudioBocci : Tor Marancia: al via il concorso per il Centro Culturale -

Ultime Notizie dalla rete : Municipio VIII Municipio VIII, Ciaccheri: bilancio Raggi bocciato - RomaDailyNews RomaDailyNews Piano freddo: per il Municipio VIII è un flop del Campidoglio. Lanciata una raccolta di coperte

Il 14 gennaio davanti le scuole del Municipio VIII saranno raccolte coperte e sacchi a pelo. Ciaccheri: "E' un segnale per chiedere risposta urgente del Comune" ...

L'attrice Giada Dovico ricevuta in municipio dopo il premio "Vincenzo Crocitti International"

L'attrice Giada Dovico di San Marzanotto d’Asti, ricevuta in municipio ha ricevuto dal sindaco, Maurizio Rasero e dall’assessore Mariangela Cotto i complimenti per il premio “Vincenzo Crocitti Interna ...

Il 14 gennaio davanti le scuole del Municipio VIII saranno raccolte coperte e sacchi a pelo. Ciaccheri: "E' un segnale per chiedere risposta urgente del Comune" ...L'attrice Giada Dovico di San Marzanotto d’Asti, ricevuta in municipio ha ricevuto dal sindaco, Maurizio Rasero e dall’assessore Mariangela Cotto i complimenti per il premio “Vincenzo Crocitti Interna ...