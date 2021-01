MotoGP, il test cancellato di Sepang non sarà recuperato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La tre giorni di test MotoGP di Sepang, cancellata dalla Dorna in seguito alla proclamazione dello stato d'emergenza in Malesia a causa del coronavirus, non sarà recuperata. E ci sarà una sola ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La tre giorni didi, cancellata dalla Dorna in seguito alla proclamazione dello stato d'emergenza in Malesia a causa del coronavirus, nonrecuperata. E ciuna sola ...

