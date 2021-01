Lewandowski: «Con Cristiano Ronaldo fatta una conversazione speciale» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Robert Lewandowski ha svelato un retroscena sul suo incontro con Cristiano Ronaldo Robert Lewandowski, in una intervista a Sport Bild, ha svelato un retroscena sul suo incontro con Cristiano Ronaldo ai Globe Soccer Awards dello scorso dicembre. «Ho parlato con Cristiano dopo il gala. Si è congratulato con me per i trofei e le mie prestazioni del 2020. Siamo entrambi giocatori esperti che si conoscono da molto tempo, ma quella conversazione è stata molto bella e speciale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Robertha svelato un retroscena sul suo incontro conRobert, in una intervista a Sport Bild, ha svelato un retroscena sul suo incontro conai Globe Soccer Awards dello scorso dicembre. «Ho parlato condopo il gala. Si è congratulato con me per i trofei e le mie prestazioni del 2020. Siamo entrambi giocatori esperti che si conoscono da molto tempo, ma quellaè stata molto bella e». Leggi su Calcionews24.com

Robert Lewandowski ha svelato un retroscena sul suo incontro con Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski, in una intervista a Sport Bild, ha svelato un retroscena sul suo incontro c ...

