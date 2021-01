(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Parla Renato Costa, commissario straordinario per l'emergenza della regione Sicilia: 'Non è questione di zona arancione o rossa, il colore dobbiamo averlo dentro'

NeFag_ : esco una (1) volta da casa mia per fumarmi una sigaretta e fare una passeggiata e mi trovo di fianco un vecchio par… - marcoghiotto : #Conte che sale al colle e poi uscendo tra cento microfoni spianati parla di stato di salute del governo e di grand… - Abram_1479 : RT @Anna42986825: 'Ho imparato che la gente racconta solo una versione delle cose, quella che più gli conviene.' - ViteAnto : RT @PalermoToday: 'La gente ci racconta di cenoni con 30-40 persone, se i contagi aumentano è colpa nostra' - PalermoToday : 'La gente ci racconta di cenoni con 30-40 persone, se i contagi aumentano è colpa nostra' -

Ultime Notizie dalla rete : gente racconta

Today.it

Roma, 13 gen. “Empatia, fierezza, movimento: Mina è una donna moderna che non dà mai una seconda possibilità. E’ indurita dalla vita. E' stata parte di me per un anno, fra l’inizio delle riprese e la ...Tutti pazzi per la serie “Bridgerton” quale la chiave del successo? Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di Bridgerton? E quando andrà in onda su Netflix? Sono le domande più ricorrent ...