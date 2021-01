Inter, Hakimi: “Partita complicata, ma felici per la qualificazione. Juventus? Faremo di tutto per vincere” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'Inter con qualche sofferenza di troppo supera la Fiorentina per 2 reti a 1.Fiorentina-Inter, Conte: “Meritavamo di vincere nei 90?, determinati verso la Juventus. Eriksen? Ragazzo che merita tanto”La compagine nerazzurra ha bisogno dei tempi supplementari per superare una Viola ordinata. Adesso la squadra di Antonio Conte se la vedrà nei quarti di finale con il Milan, che nella serata di ieri aveva sconfitto ai rigori il Torino.Nel post gara, l'esterno dell'Inter, Achraf Hakimi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro: "Avevamo l’obiettivo di qualificarci e siamo molto contenti di esserci riusciti. Sapevamo che sarebbe stata una Partita difficile e che avremmo dovuto affrontarla al meglio perché era una questione quasi di ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'con qualche sofferenza di troppo supera la Fiorentina per 2 reti a 1.Fiorentina-, Conte: “Meritavamo dinei 90?, determinati verso la. Eriksen? Ragazzo che merita tanto”La compagine nerazzurra ha bisogno dei tempi supplementari per superare una Viola ordinata. Adesso la squadra di Antonio Conte se la vedrà nei quarti di finale con il Milan, che nella serata di ieri aveva sconfitto ai rigori il Torino.Nel post gara, l'esterno dell', Achraf, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro: "Avevamo l’obiettivo di qualificarci e siamo molto contenti di esserci riusciti. Sapevamo che sarebbe stata unadifficile e che avremmo dovuto affrontarla al meglio perché era una questione quasi di ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ci attende il #DerbyMilano, noi vogliamo la finale di #CoppaItalia' ??? Così Achraf #Hakimi a… - Inter : ?? | OCCASIONE 86' - Inarrestabile #Hakimi: il suo destro viene messo in corner da Terracciano! #FiorentinaInter… - Inter : ?? | OCCASIONE 74' - #Hakimi sfonda sul centrodestra e prova a sorprendere Terracciano con un tocco di esterno: pal… - ric84celo : RT @Campanelli11: Wesley su Hakimi e l’Inter domenica lascia il campo in anticipo #jvtblive #JuventusGenoa - juventibus : RT @Campanelli11: Wesley su Hakimi e l’Inter domenica lascia il campo in anticipo #jvtblive #JuventusGenoa -