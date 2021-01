Indennizzi | Straniero e Pizzul Pd | ' Gran parte messi dal Governo Eccessivi gli avanzi'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Rilancio Lombardia' non convince i consiglieri regionali del Pd. 'Su 210 milioni di risorse che il piano ha a disposizione, finora ne sono state messe in campo per 84 milioni circa, di cui solo 40,5 ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennizzi Straniero

Lecco Notizie

‘Rilancio Lombardia’ non convince i consiglieri regionali del Pd: “Su 210 milioni di risorse che il piano ha a disposizione, finora ne sono state messe in campo per 84 milioni circa, di cui solo 40,5 ...Straniero e Pizzul (PD) fanno le pulci alla Regione sugli indennizzi erogati per l'emergenza Covid. "Su 210 milioni erogati solo 84 e 43 milioni sono stati messi dal Governo" ...