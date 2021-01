Il ciclista che è quasi morto di doping ora fa il no-vax | “La merda fatevela iniettare voi”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Riccardo Riccò dieci anni fa finì ricoverato in un ospedale di Modena in gravi condizioni perché – come lui stesso confessò confessato ai medici – si era iniettato una sacca di sangue conservata in frigorifero per 25 giorni. Lo stesso excapace di autoiniettarsi in vena una sacca di sangue dal frigo nel tentativo di andare più forte in bici, oggi è un convinto no-vax. E scrive sui social cose tipo “lavoi, se poi mi fa male ci rimetto io”. Racconta la vicenda inbici.net, ripreso da Dagospia. Nel suo post su Facebook poi rimosso si legge: “Leggo di una marea di persone che dicono che il vaccino deve essere obbligatorio!!!! Ma stiamo scherzando !!!! Io faccio quello che voglio del mio corpo. Nessuno può costringermi a fare qualcosa che, se avesse effetti negativi su il mio corpo, a ...