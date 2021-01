Governo: sondaggio, sette italiani su dieci non vogliono votare (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) – sette italiani su dieci ritengono che il ritorno alle urne sarebbe una follia. Lo rivela un sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato su ‘la Stampa’. Di fronte a una ipotesi simile, il 26,7% prova rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% sconcerto. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen (Adnkronos) –suritengono che il ritorno alle urne sarebbe una follia. Lo rivela undi Alessandra Ghisleri pubblicato su ‘la Stampa’. Di fronte a una ipotesi simile, il 26,7% prova rabbia, il 22,6% preoccupazione e il 20,5% sconcerto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sondaggi, il 73% degli italiani boccia Renzi: “Ha aperto la crisi per i suoi interessi”

Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos la maggior parte degli italiani boccia la strategia politica di Matteo Renzi, ‘colpevole’ di aver ...

