Giovani e futuro dell'Europa. Culture partecipative, cittadinanza e trasformazione digitale, convegno sabato 16. (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per il programma completo dell'evento consultare la news sul nostro sito al link: https://www.Giovani.unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/26431 Leggi su gazzettadiavellino (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Per il programma completo'evento consultare la news sul nostro sito al link: https://www..unisa.it/news/index/idStructure/2405/id/26431

nzingaretti : Massimo impegno per un #pattodilegislatura. Per il bene dell’Italia, per creare fiducia e dare certezze alle perso… - peppeprovenzano : Si chiama #NextGenerationItalia, uno strumento in mano alle nuove generazioni per affrontare le conseguenze drammat… - davidefaraone : Non è rispettoso per le nuove generazioni presentare un Bignami. Ci sono 209 miliardi e vanno spesi per il futuro d… - Paogiu : RT @nzingaretti: Massimo impegno per un #pattodilegislatura. Per il bene dell’Italia, per creare fiducia e dare certezze alle persone. Pe… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: GUARINO: 'Abbiamo dato una possibilità alle più giovani, gara che ci dà indicazioni per il futuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani futuro Unisa, il 16.01 convegno "Giovani e Futuro dell'Europa" Zerottonove.it GUARINO: "Abbiamo dato una possibilità alle più giovani, gara che ci dà indicazioni per il futuro"

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino commenta così il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto oggi contro il Pomigliano: "Siamo contenti di aver superato il turno, ...

Al via il SAVE Virtual Tour del Museo del Risparmio su sostenibilità ed educazione finanziaria

Al via il 19 gennaio la prima edizione digitale del SAVE Virtual Tour, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica dedicata ai giovani.

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino commenta così il passaggio del turno in Coppa Italia ottenuto oggi contro il Pomigliano: "Siamo contenti di aver superato il turno, ...Al via il 19 gennaio la prima edizione digitale del SAVE Virtual Tour, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica dedicata ai giovani.