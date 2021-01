Ghost Recon Breakpoint incontra Rainbow Six Siege nell'evento crossover leakato per errore (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ubisoft, a quanto pare, ha accidentalmente rivelato un live event crossover dal titolo "Ghost Recon Breakpoint x Rainbow Six Siege" prima del tempo. Si è trattato di un leak durato appena pochi secondi, ma tanti sono bastati per alcuni attenti utenti di YouTube iscritti ai canali Ubisoft per ricevere la notifica e fare uno screenshot dell'annuncio, subito ritirato. Naturalmente il video annuncio è stato immediatamente messo offline, ma lo screen dello stesso rimane. Cosa sarà successo? errore nella programmazione della data? Rimando non corretto nella schedule promozionale relativa a YouTube? Lo scorso ottobre, Ubisoft aveva preannunciato un grosso ma al contempo ancora misterioso evento crossover per ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ubisoft, a quanto pare, ha accidentalmente rivelato un live eventdal titolo "Six" prima del tempo. Si è trattato di un leak durato appena pochi secondi, ma tanti sono bastati per alcuni attenti utenti di YouTube iscritti ai canali Ubisoft per ricevere la notifica e fare uno screenshot dell'annuncio, subito ritirato. Naturalmente il video annuncio è stato immediatamente messo offline, ma lo screen dello stesso rimane. Cosa sarà successo?a programmazione della data? Rimando non correttoa schedule promozionale relativa a YouTube? Lo scorso ottobre, Ubisoft aveva preannunciato un grosso ma al contempo ancora misteriosoper ...

Ubisoft, a quanto pare, ha accidentalmente rivelato un live event crossover dal titolo "Ghost Recon Breakpoint x Rainbow Six Siege" prima del tempo. Si è trattato di un leak durato appena pochi second ...

