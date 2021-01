Conte non si dimette. La tentazione della resa dei conti in Parlamento (Di giovedì 14 gennaio 2021) È scuro in volto Giuseppe Conte, mentre insieme al suo staff guarda da Palazzo Chigi quel che accade a trecento metri di distanza, dove in un’aula della Camera Matteo Renzi lo sta accusando di aver realizzato nella sostanza quei “pieni poteri” che Matteo Salvini chiedeva esplicitamente, per poi portare il governo nell’inazione. Il premier, si consulta con i suoi consiglieri più stretti, ma alla fine decide di non rispondere. La via per la propria sopravvivenza a Palazzo Chigi è ormai diventata un sentiero strettissimo, ogni errore può essergli fatale. In serata si presenta nel Consiglio dei ministri dove sono emblematicamente vuote le sedie di Teresa Bellanova e Elena Bonetti: “Ho accettato le loro dimissioni e informato il Quirinale - dice ai presenti - Italia viva si è assunta una grave responsabilità, un danno per il nostro paese”. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) È scuro in volto Giuseppe, mentre insieme al suo staff guarda da Palazzo Chigi quel che accade a trecento metri di distanza, dove in un’aulaCamera Matteo Renzi lo sta accusando di aver realizzato nella sostanza quei “pieni poteri” che Matteo Salvini chiedeva esplicitamente, per poi portare il governo nell’inazione. Il premier, si consulta con i suoi consiglieri più stretti, ma alla fine decide di non rispondere. La via per la propria sopravvivenza a Palazzo Chigi è ormai diventata un sentiero strettissimo, ogni errore può essergli fatale. In serata si presenta nel Consiglio dei ministri dove sono emblematicamente vuote le sedie di TeBellanova e Elena Bonetti: “Ho accettato le loro dimissioni e informato il Quirinale - dice ai presenti - Italia viva si è assunta una grave responsabilità, un danno per il nostro paese”. ...

