Concorso Comune di Genova, 30 posti da Istruttore Servizi Tecnici: requisiti, prove, scadenze (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ultimo giorno per poter partecipare al Concorso Comune di Genova volto a coprire 30 posti, a tempo pieno e indeterminato, da Istruttore Servizi Tecnici. Il bando, pubblicato nella G.U. n. 100 del 29-12-2020 prevede infatti la data del 13 gennaio 2021 come termine ultimo per presentare domanda. Il bando è comunque subordinato all'esito negativo della procedura di cui all'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 sulla mobilità del personale dipendente pubblico "in disponibilità". Nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta mediante la procedura di mobilità, si procederà alla copertura dei posti restanti con il bando stesso. Vediamo adesso i requisiti per poter partecipare al Concorso, come ...

