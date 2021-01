Ciclocross | Coppa del Mondo 2020-2021 | annullate le prove juniores e U23 della tappa conclusiva di Overijse

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’UCI ha da poco annunciato, tramite il suo account Twitter, l’annullamento dellee U23deldi, la quale si terrà il 24 di gennaio sullo storico tracciato di(Belgio). Delle appena cinquemanifestazione targata UCI che si sono svolte in questa stagione, dunque, l’unica nella quale hanno potuto gareggiare anche i ragazzi che militano nelle categorie giovanili è stata la prima, vale a dire la frazione di Tabor. Questa notizia, peraltro, getta anche ombre sul Mondiale che si terrà appena una settimana più tardi, sempre in Belgio, a Ostenda. Le gare riservate ...

