Calhanoglu su Instagram: "Because I'm happy". Indizi sul rinnovo al Milan?

Oggi è stata una giornata importate in casa Milan per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, con il turco in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 con i rossoneri. Il giocatore, su Instagram, poco fa, ha postato un video del rigore decisivo di ieri sera, dove ha scritto, con tanto di canzone di Pharrel Williams: "Because I'm happy". Che il post sia un Indizio sul suo rinnovo con il Milan o ha voluto solo festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia?

