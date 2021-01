Bundesliga e lockdown | parrucchieri chiusi | loro dove tagliano i capelli?

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Caos in: look perfetti ein ordine, l’associazione di categoria deisi rivolge alla federazione tedesca Calciatore di, “ma ‘ndo vai se il parrucchiere non ce l’hai”? Se lo chiedono in Germania i barbieri che continuano a vedere i calciatori della massima serie tutti belli agghindati malgrado nella nazione teutonica gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.