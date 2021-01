Bassetti: ”Crisi di governo? Non influisce sulla pandemia anzi, un cambiamento migliorerebbe la situazione” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “I problemi nazionali che si respirano a livello politico, sono frutto di decisioni che i cittadini e i medici non comprendono, quindi se ci saranno dei cambiamenti potrebbero forse portare a un miglioramento”. Un’affermazione che, francamente, ci riconcilia con la praticità dei professionisti veri, abituati a gestire le cose serie con la giusta responsabilità, e non animati da dubbi ed incertezze – come quella dei nostri politici – che non portano nulla. Dunque, come conferma l’attento direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di Crisi Covid-19 della Liguria) Matteo Bassetti, nonostante il gran baillamme legato questa ‘ignobile sceneggiata’ politica, la scienza va avanti, e dunque l’emergenza potrebbe non risentirne affatto. anzi. Bassetti: “La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “I problemi nazionali che si respirano a livello politico, sono frutto di decisioni che i cittadini e i medici non comprendono, quindi se ci saranno dei cambiamenti potrebbero forse portare a un miglioramento”. Un’affermazione che, francamente, ci riconcilia con la praticità dei professionisti veri, abituati a gestire le cose serie con la giusta responsabilità, e non animati da dubbi ed incertezze – come quella dei nostri politici – che non portano nulla. Dunque, come conferma l’attento direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità diCovid-19 della Liguria) Matteo, nonostante il gran baillamme legato questa ‘ignobile sceneggiata’ politica, la scienza va avanti, e dunque l’emergenza potrebbe non risentirne affatto.: “La ...

