Autocertificazioni "non corrispondevano alla reale posizione reddituale/lavorativa", secondo Asl Bari: invio di circa trentamila lettere Prestazioni relative al periodo 2011-2015 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: Sono state inviate dalla ASL di Bari circa 30mila lettere destinate a tutti coloro che negli anni compresi fra il 2011 e il 2015 hanno usufruito di Prestazioni sanitarie in regime di esenzione da reddito pur non avendone diritto. È una attività di recupero di circa 5 milioni e 671mila euro che la ASL porta avanti per obbligo di legge, come previsto da un decreto ministeriale del 2009 e che fa seguito a un controllo incrociato dei dati finanziari/reddituali da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute, tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il recupero delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, già ...

