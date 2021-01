Angela: « Scuola è una parola minima che racchiude l’immensa bellezza di imparare» (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mi chiamo Angela, ho 18 anni, sono una studentessa e ritengo la scuola una priorità. Scuola significa imparare nuove cose, aggiornarsi sull’attualità, entrare a contatto con nuove realtà e contemporaneamente significa condividere la propria opinione con un nuovo pubblico, conoscere nuove persone, nuovi punti di vista. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mi chiamo Angela, ho 18 anni, sono una studentessa e ritengo la scuola una priorità. Scuola significa imparare nuove cose, aggiornarsi sull’attualità, entrare a contatto con nuove realtà e contemporaneamente significa condividere la propria opinione con un nuovo pubblico, conoscere nuove persone, nuovi punti di vista.

«La didattica a distanza che seppur sia un efficiente mezzo di comunicazione, a mio parere è molto riduttivo e neanche lontanamente comparabile all'esperienza e abitudine di frequentare la scuola conc ...

Daniele Novara su danni da isolamento: scuola è imparare a vivere

Roma, 13 gen. (askanews) - Il pedagogista Daniele Novara è tra i firmatari di un appello urgente promosso da associazioni e movimenti scolastici ...

