Andrea Pennacchi ricoverato per Covid/ "Attaccato ad una macchina ma respiro" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Andrea Pennacchi, il Pojana di Propaganda live ha annunciato su twitter di essere ricoverato in ospedale a causa del Covid Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021), il Pojana di Propaganda live ha annunciato su twitter di esserein ospedale a causa del

fanpage : Andrea Pennacchi, volto di #propagandalive, è ricoverato per Covid19 - repubblica : Andrea Pennacchi ricoverato per Covid: 'Sono attaccato a una macchina ma respiro' - Fusillide : RT @katanaferraris: Andrea Pennacchi, attaccato ad una machina ma respiro - Ultima Ora - ANSA - Ros36292999 : RT @RepSpettacoli: Andrea Pennacchi ricoverato per Covid: 'Sono attaccato a una macchina ma respiro' [aggiornamento delle 17:05] https://t.… - ria_valle : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Andrea Pennacchi in ospedale: 'Sono attaccato a una macchina ma respiro' #andreapennacchi -