???????Renzi ha aperto la crisi. Italia Viva lascia il governo "Fiducia in Mattarella". Ma non esclude il Conte ter (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficiale. E' crisi di governo. Falliti i tentativi dei pontieri, soprattutto del Partito Democratico, di trovare un accordo con Italia Viva. In una conferenza stampa alla Camera cominciata intorno alle ore 18.20, con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, Matteo Renzi ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan... Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ufficiale. E'di. Falliti i tentativi dei pontieri, soprattutto del Partito Democratico, di trovare un accordo con. In una conferenza stampa alla Camera cominciata intorno alle ore 18.20, con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito, Matteoha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova, Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan... Segui su affarni.it

fattoquotidiano : Sondaggi, per il 73% degli intervistati Renzi ha aperto la crisi “per interessi personali” - fanpage : Bocciato. I dati dei sondaggi Ipsos #crisidigoverno - ale_barricelli0 : Il solito teatrino ridicolo. Apre la crisi, ma nello stesso tempo è aperto a tornare al governo con la stessa maggi… - itsfedxbitch : RT @mbartolotta63: #Renzi sarà ricordato dal mondo intero per essere l'unico irresponsabile ad avere aperto una crisi in piena pandemia. Qu… - CornagoFederico : #renzi descrive #Conte come un presidente antidemocratico ma è aperto ad un nuovo governo con lui... #Renzivergogna #crisidigoverno -