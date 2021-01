Zaccheroni: «Scudetto? Il Milan sa di avere l’occasione della vita» (Di martedì 12 gennaio 2021) Alberto Zaccheroni dice la sua sul Milan e sulla corsa Scudetto in Serie A. Queste le parole dell’ex tecnico rossonero Alberto Zaccheroni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, le sue parole: «I rossoneri hanno acquisito uno spirito che li spinge avanti e maggiore energia nervosa. Il Milan sa di avere l’occasione della vita. Oltre Juve e Inter non vedo chi possa giocarsela con il Milan. La Juve ha un problema: qual è la formazione titolare? A parte Ronaldo cambia di continuo. Dybala, Chiesa, Kulusevski, Morata, nessuno ha il posto fisso. Però è abituata al successo, se le altre vogliono farla fuori è il momento di staccarla. L’Inter ha più fame, ma il centrocampo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Albertodice la sua sule sulla corsain Serie A. Queste le parole dell’ex tecnico rossonero Albertoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del CorriereSera, le sue parole: «I rossoneri hanno acquisito uno spirito che li spinge avanti e maggiore energia nervosa. Ilsa di. Oltre Juve e Inter non vedo chi possa giocarsela con il. La Juve ha un problema: qual è la formazione titolare? A parte Ronaldo cambia di continuo. Dybala, Chiesa, Kulusevski, Morata, nessuno ha il posto fisso. Però è abituata al successo, se le altre vogliono farla fuori è il momento di staccarla. L’Inter ha più fame, ma il centrocampo ...

FcInterNewsit : Scudetto, Inter in corsa per Zaccheroni: 'Ha più fame, ma il centrocampo condiziona tutto' - MilanWorldForum : Zaccheroni, Guidolin e Nela sul Milan e sulla corsa scudetto -) - MilanWorldForum : Zaccheroni, Guidolin e Nela sul Milan e sulla corsa scudetto -) - fcin1908it : Scudetto, per Zaccheroni l'Inter è dietro: 'Il Milan ha convinzione: è favorito insieme alla Juve' -… - Mediagol : #Milan, Alberto Zaccheroni e il sogno scudetto: ''Ecco i segreti della squadra di Pioli. Maldini dirigente? Ho la m… -