UFFICIALE Serie B, Lafferty rescinde il contratto con la Reggina (Di martedì 12 gennaio 2021) Kyle Lafferty lascia la Reggina. L’attaccante ha rescisso il proprio contratto e il club ha confermato la notizia con un comunicato UFFICIALE La Reggina ha ufficializzato la rescissione consensuale del contratto di Kyle Lafferty, arrivato quest’estate segnando un gol in 11 partite fra tutte le competizioni. COMUNICATO – «Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyle Lafferty per la risoluzione consensuale anticipata del contratto. Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, la Reggina gli augura le migliori fortune sportive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Kylelascia la. L’attaccante ha rescisso il proprioe il club ha confermato la notizia con un comunicatoLaha ufficializzato la rescissione consensuale deldi Kyle, arrivato quest’estate segnando un gol in 11 partite fra tutte le competizioni. COMUNICATO – «Il Presidente Luca Gallo e lacomunicano di aver raggiunto un accordo con il calciatore Kyleper la risoluzione consensuale anticipata del. Ringraziando Kyle per la professionalità dimostrata, lagli augura le migliori fortune sportive». Leggi su Calcionews24.com

SerieA : Ecco tutti i risultati della 17ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tissone ritorna in Italia e lo fa dalla Serie D: giocherà con il Taranto ???? - SerieA : Termina qui un’intensa 16ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie… - lVendemiale : #Ghirelli confermato presidente della #SerieC In #Figc ufficiale la candidatura di Sibilia: sfiderà il n.1… - P3Dr0_88 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Tissone ritorna in Italia e lo fa dalla Serie D: giocherà con il Taranto ???? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Serie Tissone riparte dalla Serie D: ufficiale l'approdo al Taranto Goal.com Sony: supporto al codec AV1 sulla gamma TV 2021

Le serie sopra la X80J sono compatibili con AV1 a risoluzione Ultra HD e tramite le applicazioni per lo streaming.

Samb: le prime parole del nuovo Direttore Tecnico

Gianni Improta nuovo Direttore Tecnico ??Le sue prime dichiarazioni da dirigente Rossoblù Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_i ...

Le serie sopra la X80J sono compatibili con AV1 a risoluzione Ultra HD e tramite le applicazioni per lo streaming.Gianni Improta nuovo Direttore Tecnico ??Le sue prime dichiarazioni da dirigente Rossoblù Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_i ...