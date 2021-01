Tra goliardie e i Metallica, la resistenza non violenta nelle università turche (Di martedì 12 gennaio 2021) Continuano a resistere gli studenti nel Campus Sud dell’università Bo?aziçi, assieme a quelli dell’università di Tecnica di Istanbul. La Bo?aziçi Dayan??masi, la piattaforma studentesca indipendente per la “solidarietà degli studenti del Bosforo” assieme ai professori e al personale dell’accademia protestano da nove giorni contro la nomina a rettore di Melih Bulu, un professore esterno al corpo accademico dell’università Bo?aziçi, esponente politico del partito di governo AKP e nominato alla presidenza del rettorato della prestigiosa università dal presidente della Repubblica che a sua volta è capo del partito politico in cui milita il professore. L’intero corpo accademico rifiuta questa nomina perché è vista come espressione della pratica adottata negli ultimi anni dal presidente Erdo?an: quella cioè di mettere sotto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Continuano a resistere gli studenti nel Campus Sud dell’Bo?aziçi, assieme a quelli dell’di Tecnica di Istanbul. La Bo?aziçi Dayan??masi, la piattaforma studentesca indipendente per la “solidarietà degli studenti del Bosforo” assieme ai professori e al personale dell’accademia protestano da nove giorni contro la nomina a rettore di Melih Bulu, un professore esterno al corpo accademico dell’Bo?aziçi, esponente politico del partito di governo AKP e nominato alla presidenza del rettorato della prestigiosadal presidente della Repubblica che a sua volta è capo del partito politico in cui milita il professore. L’intero corpo accademico rifiuta questa nomina perché è vista come espressione della pratica adottata negli ultimi anni dal presidente Erdo?an: quella cioè di mettere sotto ...

