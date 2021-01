Titoli Stato, lo spread BTP-Bund chiude in netto rialzo (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Riprende quota lo spread tra i rendimenti di BTP e Bund decennali, con le tensioni politiche che impattano sui Titoli di Stato italiani. In attesa del Consiglio dei Ministri di questa sera e mentre aleggia lo spettro di una possibile crisi di Governo, il differenziale è tornato in area 110 punti base, con il rendimento del titolo italiano allo 0,63%. Al termine della seduta il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 113 punti base dai 106 punti del closing precedente. Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Riprende quota lotra i rendimenti di BTP edecennali, con le tensioni politiche che impattano suidiitaliani. In attesa del Consiglio dei Ministri di questa sera e mentre aleggia lo spettro di una possibile crisi di Governo, il differenziale è tornato in area 110 punti base, con il rendimento del titolo italiano allo 0,63%. Al termine della seduta il differenziale di rendimento tra il BTP decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 113 punti base dai 106 punti del closing precedente.

