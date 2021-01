Tanta voglia di Urss

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) “In tempo di crisi e difficoltà assumo il potere”. Il galeotto di Bishkek sotto il colbacco agita la mano per salutare la folla: è diventato presidente del Kirghizistan, Paese che ha defenestrato tre capi di Stato negli ultimi 15 anni. Dalla cella al vertice del potere: questa è la parabola di Sadyr Japarov, liberato durante le proteste dell’ottobre scorso dalla prigione in cui era finito per il rapimento di un governatore provinciale. Promette di aggiustare tutto e “tornare alla stabilità in tre o quattro anni”, ma “la minoranza dovrà cedere alla maggioranza”. Lo dice dopo essere stato eletto con l?80% dei voti sul podio più alto del vertice kirghiso, formalizzando subito ai microfoni la sua fiducia verso Mosca: “la Russia è un nostro partner strategico”. Intanto le accuse a suo carico del Comitato investigativo nazionale sono sparite: l’indagine contro quello che i dissidenti ...