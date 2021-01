Sondaggi elettorali Winpoll: Torino, il Pd torna primo partito (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo la condanna a 6 mesi nel processo Ream, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato. L’uscita di scena della prima cittadina ha riaperto le porte ad una possibile trattativa tra Pd e Cinque Stelle per scegliere un candidato comune da opporre a quello già scelto dal centrodestra, l’imprenditore Paolo Damilano anche se su quest’ultimo manca ancora il disco verde di Forza Italia. Segui Termometro Politico su Google News Ma quali sono i nomi che circolano nella galassia di centrosinistra da proporre ai Cinque Stelle? I papabili sono il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Salizzoni e l’attuale capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Lo Russo. Secondo i Sondaggi elettorali Winpoll realizzati per La Stampa, Salizzoni ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 gennaio 2021) Dopo la condanna a 6 mesi nel processo Ream, la sindaca di, Chiara Appendino, ha annunciato che non si ricandiderà per un secondo mandato. L’uscita di scena della prima cittadina ha riaperto le porte ad una possibile trattativa tra Pd e Cinque Stelle per scegliere un candidato comune da opporre a quello già scelto dal centrodestra, l’imprenditore Paolo Damilano anche se su quest’ultimo manca ancora il disco verde di Forza Italia. Segui Termometro Politico su Google News Ma quali sono i nomi che circolano nella galassia di centrosinistra da proporre ai Cinque Stelle? I papabili sono il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Salizzoni e l’attuale capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Lo Russo. Secondo irealizzati per La Stampa, Salizzoni ...

