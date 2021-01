Scuola, la Dad non funziona? La lezione di Francia e Olanda: servono piani di recupero (Di martedì 12 gennaio 2021) In Italia non sono state fatte rilevazioni, i test Invalsi sono saltati ma Olanda e Francia hanno scoperto che contro i ritardi delle lezioni a distanza bisogna correre subito ai ripari Leggi su corriere (Di martedì 12 gennaio 2021) In Italia non sono state fatte rilevazioni, i test Invalsi sono saltati mahanno scoperto che contro i ritardi delle lezioni a distanza bisogna correre subito ai ripari

Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - fattoquotidiano : Scuola, Regioni in ordine sparso: riaprono solo in 3. Azzolina: “Dad non funziona più, sono preoccupata. Sto con i… - fattoquotidiano : Scuola, Azzolina: “Chiederò ristori formativi per fare corsi di recupero e aumentare l’aiuto psicologico. La dad co… - LuigiF97101292 : RT @EffettoFrank: la #Dad non Sara' mai #scuola #GovernodellaVergogna - ansa_lombardia : Scuola: a Milano occupato liceo Manzoni contro la dad -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Dad Scuola: Azzolina, la dad non funziona più sono preoccupata Agenzia ANSA Superiori chiuse in Lombardia: i dati che hanno portato al rinvio

Il problema non è la scuola in sè, quindi. Ma gli spostamenti che inevitabilmente ... Poi, inizia la discesa che coincide con la ripresa della Dad alle superiori e con l’istituzione della zona rossa ...

Scuole superiori chiuse in Lombardia: i dati che hanno portato al rinvio

Scuole superiori chiuse: i dati che hanno portato al rinvio A novembre i casi di contagio tra i 14 e i 18enni sarebbero saliti a 600 ogni 100mila abitanti.

Il problema non è la scuola in sè, quindi. Ma gli spostamenti che inevitabilmente ... Poi, inizia la discesa che coincide con la ripresa della Dad alle superiori e con l’istituzione della zona rossa ...Scuole superiori chiuse: i dati che hanno portato al rinvio A novembre i casi di contagio tra i 14 e i 18enni sarebbero saliti a 600 ogni 100mila abitanti.