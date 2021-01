Ossi di Seppia, debutta la serie che racconta la storia recente alla Gen Z – Il video (Di martedì 12 gennaio 2021) raccontare il passato alla luce della nuova normalità, per scoprirlo attuale e utilizzarlo come medicina per frenare la perdita della memoria collettiva. È questo l’obiettivo di Ossi di Seppia, la serie non fiction prodotta da 42° Parallelo che andrà in onda su RaiPlay a partire dal 12 gennaio. Ventisei puntate per ricostruire, settimana dopo settimana, il puzzle di un Paese complesso, riflettendo sui fatti attraverso le nuove chiavi di lettura fornite dal presente. Tra i temi trattati il metodo Di Bella, primo caso mediatico che ha visto parte dell’opinione pubblica schierarsi contro gli esperti; la vicenda di Carlo Urbani, il primo medico a identificare il virus della Sars, rivelatosi letale anche per lui. E poi l’omicidio di Giulio Regeni, le dimissioni di Papa Benedetto XVI, la morte improvvisa del ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021)re il passatoluce della nuova normalità, per scoprirlo attuale e utilizzarlo come medicina per frenare la perdita della memoria collettiva. È questo l’obiettivo didi, lanon fiction prodotta da 42° Parallelo che andrà in onda su RaiPlay a partire dal 12 gennaio. Ventisei puntate per ricostruire, settimana dopo settimana, il puzzle di un Paese complesso, riflettendo sui fatti attraverso le nuove chiavi di lettura fornite dal presente. Tra i temi trattati il metodo Di Bella, primo caso mediatico che ha visto parte dell’opinione pubblica schierarsi contro gli esperti; la vicenda di Carlo Urbani, il primo medico a identificare il virus della Sars, rivelatosi letale anche per lui. E poi l’omicidio di Giulio Regeni, le dimissioni di Papa Benedetto XVI, la morte improvvisa del ...

RaiPlay : La memoria di ieri recuperata dalle #TecheRai e restituita alle nuove generazioni in una modalità narrativa moderna… - Open_gol : Un estratto della prima puntata in esclusiva per Open ?? - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: RaiPlay: dal 12 gennaio, in esclusiva, “Ossi di Seppia. Il rumore della memoria” - fsamskeyti : dice che si risveglierà dal letargo a marzo, che nel frattempo mentre dorme le cresce la conchiglia e al risveglio… - GioGolightly : RT @RaiPlay: La memoria di ieri recuperata dalle #TecheRai e restituita alle nuove generazioni in una modalità narrativa moderna, per offri… -