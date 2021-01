Opening Bell stonata per Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – Partenza all’insegna della cautela per la borsa di, dopo il sell off della vigilia. Sul fronte macroeconomico, l’agenda non prevede la diffusione di dati rilevanti. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 30.990 punti; sulla stessa linea, resta piatto l’S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 3.805 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,26%); sui livelli della vigilia l’S&P 100 (+0,14%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+0,79%), beni di consumo secondari (+0,76%) e finanziario (+0,48%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Goldman Sachs (+1,27%), Wal-Mart (+0,94%), JP Morgan (+0,93%) e Chevron (+0,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck & Co, che ottiene -1,14%. ...